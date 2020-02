Así cambió la vida del ladrón que encontró pornografía infantil en la caja fuerte que estaba robando

Matthew Hahn comenzó a consumir marihuana y pasó a las metanfetaminas.

Como era de esperar, abandonó la escuela secundaria y recurrió al robo para pagar sus drogas.

A partir de ese momento comenzaron sus problemas con la ley. En 2001 salió de prisión por segunda vez después de cumplir una condena de cinco años.

Ya había sido condenado por dos delitos graves en virtud de la «Ley de los Tres Strikes» de California, que envía a cadena perpetua a las personas que cometen crímenes violentos por tercera vez. Es decir, si lo arrestaban una vez más, pasaría el resto de su vida en prisión.

Hahn dice que le fue muy bien durante varios años: tenía un buen trabajo, iba a la escuela, iba a la universidad. «Pero luego ocurrió una tragedia personal y mi incapacidad para enfrentarla me llevó a recaer», cuenta. Uno de sus amigos más cercanos de la infancia se quitó la vida, lo que, según dice Hahn, lo llevó a «atracones de drogas y a robar».

Una noche en Los Gatos, California, en 2005, robó la caja fuerte que le salvaría la vida. Lo primero que sacó de la caja fue un juego de pañales sucios, que fueron «una experiencia surrealista».

«Había una serie de cosas en la caja fuerte: una pistola, fotografías, documentación personal del dueño, y finalmente, una tarjeta de memoria de una cámara digital. Cuando la puse en mi computadora, mostró fotografías del dueño de la caja fuerte abusando de un bebé o un niño».

«La primera fotografía que vi era extraña, y sabía que había algo raro ahí, pero no estaba muy seguro de qué era. Y no fue hasta que vi las fotografías posteriores que me di cuenta de que estaba viendo a un adulto y un niño».