Le cascan 2.400 euros al tipejo que besó y después tiró al suelo a una periodista de la TV Canaria

La periodista ha estado de diez ante una situación totalmente inesperada. Raquel Guillán, reportera de la TV Canaria en la isla de Lanzarote, se vio envuelta el 22 de febrero de 2020 en un desagradable episodio que culminó con la agresión por parte de un sujeto que, primero, en plena conexión en directo, la besó y después, una vez acabada la pieza, el elemento regresó donde la periodista a reírse de ella. La casualidad hizo que el tipo perdiera la cartera y cuando se percató de que ella la había recogido quiso quitársela a la fuerza con tirones de pelo haciéndola caer al suelo con empujones.

La propia reportera comentó a varios medios cómo vivió ese instante entre tétrico y surrealista:

En ese momento me sentí indefensa y agredida. Yo seguí con la conexión de forma robótica, pero ya no estaba ahí. Me quedé en shock. Después de un par de minutos, cuando ya acabó el directo, volvieron él y su amigo, como si nada. Le dije que eso no se hace y que iba a llamar a la policía, que no se fuese. Cuando vio que iba en serio, salió corriendo y se le cayó la cartera. La cogí, no se la quise devolver para que le identificase la policía y me tiró del pelo y me empujó para recuperarla. Caí al suelo de espaldas.