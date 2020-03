El terrible final del cumpleaños de una influencer de Instagram: tres muertos por el experimento de la piscina

La genial idea de una influencer para celebrar su cumpleaños, terminó con tres de sus amigos más cercanos muertos, dos fallecieron en el lugar y otro en el hospital, esto a pesar de que los invitados aparecían sonriendo en las publicaciones de las redes sociales, sin imaginar el desenlace fatal.

La fiesta se llevó a cabo la noche del pasado viernes 28 de febrero, para el momento se utilizó el complejo de piscinas Devyaty Val de la capital de Rusia, después de que se utilizaran unos 30 kilos de hielo seco, para a crear efectos especiales. Por el suceso, el comité de investigación de Rusia anunció en un comunicado que se inició una investigación criminal.

Era el cumpleaños de Ekaterina Didenko, una popular influencer de Instagram enfocada en productos farmacéuticos, y contó con la participación de 18 de sus amigos más cercanos, entre ellos, su marido Valentin, que fue la tercera víctima, según confirmó la agencia de noticias TASS. Otras cuatro, aunque sobrevivieron, sufrieron quemaduras químicas e intoxicación.

Según destacó la agencia de noticias RIA Novosti, las víctimas decidieron saltar a la piscina para celebrar, después de que los 30 kilos de hielo seco se habían volcado en el agua y sufrieron reacciones químicas. Otros presentaron cuadros de principio de asfixia por la falta de oxígeno.

En imágenes divulgadas en las redes sociales se observó a los invitados con unos trajes protectores blancos para la acción. En uno de los vídeos se observa a dos de los asistentes vertiendo el hielo seco sobre el agua, mientras tanto los demás observan la una nube de humo que sale de la piscina, posteriormente saltan emocionados uno por uno, sin pensar en las consecuencias.

La influencer accedió a su cuenta de Instagram para hablar de lo ocurrido:

«Valya ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer … hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla», expresó la joven rusa, visiblemente conmocionada.