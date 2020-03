Escalofriante ataque de 20 adolescentes a una niña de 15 años, para robarle el móvil y las zapatillas

Las imágenes son escalofriantes y generan tanta repugnancia como indignación.

El video de una cámara de vigilancia, de esas que se instalan en la fachada de muchos establecimientos comerciales, muestra el momento en que una veintena adolescentes alcanza a la niña.

Uno la derriba al suelo, mientras otros llegan rápidamente para agredirla de forma despiadada.

Llama la atención la cruel forma de actuar ya que todos buscaban hacerle el mayor daño posible y no sólo robarla.

Uno de ellos toma impulso para saltarle encima mientras otros le pegan en la cara y en la cabeza, mientras otros más en el estómago.

En algunos momentos de la grabación ni siquiera se puede ver a la víctima porque todos los agresores están sobre ella.

Le robaron su tarjeta de débito además de las zapatillas de deportes y teléfono móvil.

La chavala fue llevada a un hospital en condición estable. El inquietante ataque tuvo lugar en Utica Avenue en Crown Heights, en el neoyorquino barrio de Brooklyns, este 5 de marzo de 2029.

Un oficial al mando de NYPD Brooklyn North describió el ataque en un tweet como “indignante” y calificó de intolerable el comportamiento visto en el video de vigilancia.

La policía sospecha que el ataque es en parte una represalia directa por un incidente anterior, pero no aclara el motivo.

OUTRAGE:this is sickening video of a 15 year old girl viciously attacked by a group of school children. One young man takes the sneakers right off the unconscious victim’s feet. The teenager is in the hospital recovering. We CAN NOT allow this behavior in our community. #Speakup pic.twitter.com/VLLb91fDOM

— NYPDBrooklynNorth (@NYPDBklynNorth) March 6, 2020