Dos facinerosos secuestran y abusan sexualmente de Lyla, una perrita de 7 años

Más información

Hay gente para todo y mucho más tarado suelto de lo que uno imagina.

Lyla, una perrita de siete años, ha sido violada después de que dos facinerosos la secuestraran el mes pasado en Hermosillo (México).

Los hechos ocurrieron el jueves 20 de febrero, según informa Heraldo de México.

Dos sujetos tomaron al animal del vehículo de Francisca Navarro, su dueña, y huyeron del lugar.

Aunque al principio pensó que el can estaba dando un largo paseo y que volvería pronto, pasado medio mes comenzó a preocuparse.

«Estuvo dos semanas perdida. La buscaba y no la encontraba, pero creía que andaba por ahí», relató la mujer en su cuenta de Facebook.

Por fortuna, y gracias a la colaboración de una vecina, mascota y dueña pudieron reencontrarse.

Publicada por Francisca Navarro en Miércoles, 4 de marzo de 2020

Pero su historia no había acabado aún. Navarro se percató de que algo no iba bien: la perrita no caminaba como antes y se comportaba de forma extraña.

Tras someterse a un análisis completo en un centro especializado, los veterinarios descubrieron que sus paredes vaginales estaban dañadas y confirmaron que Lyla había sido violada.

«Estúpidos enfermos que le hicieron esto a mi pequeña», denunció la mujer en su cuenta tras enterarse de la noticia.

«Para aquellos que creen que en Hermosillo no pasan estas cosas, lamento informarles de que sí pasan y esta vez le tocó a mi preciosa bebé»

Navarro, acompañada por la protectora «Pata de Perro Asociación Civil», interpuso ayer una denuncia por maltrato animal y zoofilia.

La Fiscalía estatal ya ha iniciado una investigación para localizar a los responsables.