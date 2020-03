Opinión: Lo positivo del COVID-19

Cuando comenzó el 2020 y nos planteamos nuestros objetivos para este año, esto definitivamente no estaba en nuestros planes. Nos encontramos en una situación sin precedente donde nunca nos imaginamos que hoy estaríamos confinados en nuestros hogares hasta nuevo aviso.

En los últimos días hemos sentido mucha tensión, ansiedad y sobre todo, mucha incertidumbre por lo que está pasando y pasará con nuestras vidas después de que todo esto acabe. La buena noticia es que a medida en que pasan los días, va llegando un poco de serenidad, la cual necesitamos para sacarle provecho a este tiempo de pausa que nos ha impuesto la vida.

No sabemos cuando volveremos a las calles, lo que sí está claro es que cuando ese momento llegue, el mundo y nosotros no seremos los mismos. Después del COVID-19, habrá un antes y un después en nuestras vidas. Para los que decidan mantener los mismos prejuicios y prioridades, será devastador ya que nada será igual. Para los que afortunadamente hayan entendido el significado de lo que está pasando, será una oportunidad única para reinventarse y redirigir sus prioridades en la vida.

Replantearnos nuestras prioridades

Una de las grandes enseñanzas para la sociedad será el dejarle de dar tanta importancia a las cosas materiales. Ahora nos damos cuenta de que lo verdaderamente importante son las relaciones afectivas. Esas relaciones a las cuales le restábamos importancia por culpa de la rutina diaria y la constante búsqueda de ingresos. Ahora vemos como todo el mundo quiere hablar y verse las caras a través de una pantalla. Ya no es suficiente escribir como era de costumbre, necesitamos esa calidez y acercamiento que no tenemos.

Cuando esto pase, habremos aprendido a darle una mayor importancia a esos pequeños momentos de felicidad. Como dicen los españoles: “la vida son dos días”. Ahora lo entendemos, lo único seguro es el día en que nacemos y el día en que nos vamos de este mundo, todo lo demás es extra!

Al volver a la realidad, tendremos que afrontar muchos cambios y desafíos, en lo personal, laboral, económico, entre muchos otros. El reto será adaptarnos y sobresalir en la nueva sociedad y sus necesidades. Ahora es el momento para replantearnos nuestras verdaderas prioridades y objetivos en la vida. Debemos de reflexionar y analizar si somos o no felices, si vamos o no por el camino correcto, si tenemos o no la calidad de vida que deseamos, si estamos o no en el entorno correcto, muchas cosas. Es momento de dejar aun lado todos los miedos que hasta ahora nos han impedido perseguir nuestros sueños y nos han mantenido en nuestra zona de confort. Es ahora de dar paso a las cosas verdaderamente importantes, a eso que deseamos lograr y vivir como seres humanos más allá de lo material.

Por lo tanto, esta pausa obligada en nuestras vidas nos da la oportunidad de pensar y planificar hacia donde queremos redirigir nuestro futuro. Debemos de organizarnos para que cuando seamos libres nuevamente, podamos comenzar a caminar en la dirección correcta para lograr nuestros nuevos objetivos en la vida. Es el momento de programar ese viaje que nos llevará a ese destino que deseamos. Cuando el mundo se active nuevamente, tendremos que correr sin descanso para recuperar el tiempo perdido, especialmente en el ámbito económico. En ese momento, no habrá más tiempo para reflexionar, pensar ni reprogramarnos, el momento es ahora!

Para programar nuestra nueva vida, debemos de dejar a un lado la ansiedad y la tensión que estamos viviendo día a día, ese será uno de nuestros primeros retos. Debemos de alejarnos un poco de las redes sociales para poder encontrar un poco de calma dentro de este caos. Necesitamos un poco de serenidad para poder comenzar nuestro proceso de reflexión personal y redirigir nuestros objetivos.

Todo pasará y habremos aprendido a vivir la vida con mayor gratitud, dándole importancia a tantas cosas que antes no veíamos. Ojala y todos estemos preparados para entender y asimilar la verdadera lección de este momento.

Alexandre Rangel

CEO, Grupo SIEspaña