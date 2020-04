La OMS avisa del peligro de las mascarillas de algodón: son una fuente de infección

El Gobierno ya está planificando cómo será la vuelta a la normalidad en medio de esta pandemia. Entre las opciones que se barajan está el uso obligatorio de mascarillas, algo que hacen otros países como China o Corea del Sur. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechaza el uso de mascarillas para la población general, ya que pueden crear un «falso sentido de seguridad». Según apunta, se ha demostrado que hay otras medidas más efectivas como el lavado de manos y el distanciamiento físico.

De este modo, la organización ha recordado que el uso de mascarillas está recomendado para los profesionales sanitarios, personas infectadas y todas aquellas que estén en contacto con un paciente contagiado.

Así, el ente sanitario de Naciones Unidas ha advertido del uso de mascarillas no homologadas, como las caseras realizadas con algodón y otros materiales no avalados científicamente su efectividad. «El uso de mascarillas hechas de otros materiales (por ejemplo, algodón o tela) también conocidas como mascarillas no médicas, en un ambiente comunitario no ha sido bien evaluado. Actualmente no hay pruebas para recomendar o no su uso», recoge la entidad.

La OMS ha avisado de que las mascarillas de algodón pueden ser una fuente potencial de infección, pueden retener la humedad y contaminarse. De igual forma, rechaza por completo el uso de estas mascarillas entre el personal sanitario. «Un estudio que evaluó el uso de mascarillas de algodón en una instalación halló que los trabajadores sanitarios que usaban mascarillas de tela de algodón estaban en un riesgo mayor de infección que quienes usaron mascarillas quirúrgicas. Por tanto, las mascarillas de tejido de algodón no se consideran apropiadas para trabajadores sanitarios», explica.

Todo el material debe ser esterilizado antes de su uso

Por otra parte, el organismo ha dado algunas directrices para aquellos que decidan fabricarlas por su cuenta, así como el uso de ellas. La OMS recomienda tener en cuenta el tejido utilizado y el número de capas de tela, la transpirabilidad del material, la forma del diseño o que encajen bien en la cara.

Además, la OMS ha recordado que las mascarillas, al igual que el resto de material de protección como batas, guantes o gafas, deben ser esterilizados antes de ponérselos, y una vez utilizados, deben ser desechados por el riesgo de contaminación que tienen. Las mascarillas de un solo uso tienen que desecharse correctamente después de su utilización, tirándolas a un cubo de la basura cerrado, así se evitan posibles contagios.

Según un estudio publicado en The Lancet de la Universidad de Hong Kong el SARS-CoV-2 es capaz de sobrevivir hasta siete días en la parte exterior de las mascarillas, en condiciones de laboratorio, lo que evidencia la necesidad de desecharlas correctamente.