La Policía localiza al tipo que pintó «rata contagiosa» en el coche de la ginecóloga de la mujer de Risto

La Policía autonómica catalana ha identificado y denunciado por «daños con agravante de delito de odio» al tipo que escribió «rata contagiosa» en el coche de una ginecóloga de Barcelona.

El suceso tuvo lugar el pasado martes cuando Silvana Bonino, profesional sanitaria, salió de su casa para ir a trabajar, bajó al aparcamiento de su edificio y se encontró con la pintada en su coche particular en la que se la tildaba de «rata contagiosa». Además, le habían pinchado dos ruedas al vehículo.

«Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque. Tengo a un vecino, en mi propia comunidad, con mucha maldad. Me gustaría que no se repitieran estos actos vandálicos»..

Su tuit de denuncia se hizo viral y Silvana Bonino recibió cientos de mensajes de apoyo y agradeciendo por su trabajo para frenar el coronavirus, entre ellos los de Risto Mejide y Laura Escanes.

Después de que el presentador contara en su programa Todo es mentira que conocía muy de cerca a Silvana, la influencer ha revelado que es su ginecóloga.

Conozco a la persona propietaria de este vehículo. Es otra de ésas que se está dejando la piel en estos días en el sector sanitario. Y sólo puedo deciros que en este acto se junta lo peor del incivismo, de la insolidaridad y de la xenofobia. Todo apoyo, S.B. pic.twitter.com/cTNljOzSkX — Risto Mejide (en casa 🏰) (@ristomejide) April 15, 2020

Tras hacer unas fotos de la pintada, la profesional sanitaria regresó a su domicilio «temblando», y le contó lo sucedido a su marido, quien rápidamente acudió a denunciar los hechos ante los Mossos d’Esquadra.

Ahora, la Policía autonómica ha identificado al tipejo que realizó la pintada y le ha denunciado por «daños con agravante de delito de odio» .

«Me parece miserable y me da pena la gente así», ha declarado la ginecóloga, que está decidida a «seguir adelante» con su trabajo en una consulta privada en Barcelona.

Bonino ha expresado que en el grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos todos le han mostrado su apoyo y ha asegurado que «nunca había tenido un problema con nadie».