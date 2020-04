Murcia: Desaparece una niña de 14 años tras escapar de su hogar durante el confinamiento

Lydia López Salinas está desaparecida. La niña, de 14 años de edad, aprovechó que su abuelo salió del domicilio para fugarse del hogar pese al estado de alarma. Ahora, no se conoce dónde se encuentra, por lo que se ha activado una investigación de la Policía Nacional.

La adolescente mide 1,50 metros de estatura, complexión gruesa, pelo largo, castaño y ojos marrones. Una descripción que acompaña a su foto en los carteles para solicitar toda información que sea de ayuda para encontrarla. La misma que ha sido distribuida entre todas las patrullas y ha sido difundida por SOS Desaparecidos.

López Salinas se fugó de manera voluntaria tras aprovechar que su abuelo se ausentó de casa durante unos minutos: «Aprovechó el momento que este bajó a recibir a su mujer y poder aparcar el coche y salió del domicilio».

Lydia no se llevó dinero ni una bolsa con ropa ni pertenencias personales a excepción de su móvil. «Cuando llegaron sus abuelos ya no se encontraba en el inmueble, llevándose consigo un teléfono móvil de la marca LG, el cual no tiene tarjeta SIM».

«Se trata de una fuga planificada porque no consta ninguna discusión previa ni altercado doméstico que lo motivase y es la primera vez que la menor desaparece en estas circunstancias», según SOS Desaparecidos.

Un cómplice

«La mayoría de desapariciones son fugas, pero en este caso es una menor de edad y conlleva peligro: desde una agresión física a sexual, incluso puede existir una manipulación intencionada». De hecho, en SOS Desaparecidos sostienen que Lydia está con alguien: «No está en la calle, es una fuga organizada y alguien le está dando cobijo».

Fuentes policiales sostienen que Lydia podría encontrarse con otro menor de edad con el que mantiene una relación especial.

En las últimas horas, las pesquisas policiales se centran en recabar información del círculo de amigos íntimo de la menor de edad y buscando a Lydia por todo el término municipal de la capital del Segura, incluso por casas abandonadas.

También está rastreando las redes sociales de la menor y su amigo, así como el círculo íntimo de amistades de ambos.

«Se están recibiendo muchas llamadas para colaborar con la investigación», subrayan desde SOS Desaparecidos. «Toda persona que dé cobijo a un menor que está desaparecido debe saber que está siendo irresponsable y está cometiendo un delito porque lo oculta de sus padres».