Monos roban muestras de sangre de coronavirus en India

Las autoridades de la India han informado este viernes 29 de mayo, que un grupo de monos atacó a un funcionario médico y le arrebató muestras de sangre de pacientes que dieron positivo para el coronavirus SARS-CoV-2.

Se trata de un incidente poco usual, en el que un técnico de laboratorio llevaba las muestras mientras caminaba por el campus de una facultad de medicina estatal en Meerut, a 460 kilómetros al norte de Lucknow, capital del estado de Uttar Pradesh.

«Los monos cogieron las muestras de sangre de cuatro pacientes con COVID-19 que están en tratamiento y huyeron (…), tuvimos que tomar nuevamente las muestras», ha dicho el doctor SK Garg, funcionario de alto rango de la universidad.

Incluso en las redes sociales circula un video en donde se puede ver al supuesto mono en la cima de un pequeño árbol después de haber robado las muestras de sangre.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2

— Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) May 29, 2020