¿Quién es Derek Chauvin, el exagente acusado de asfixiar a George Floyd?

Derek Chauvin, es el expolicía de Mineápolis acusado de asfixiar a George Floyd, su rostro ahora circula por los medios de comunicación y redes sociales a nivel mundial. Se le en video manteniendo impasible su rodilla sobre el cuello de Floyd y sometiéndolo brutalmente mientras este, en el piso, decía: «No puedo respirar».

Millones de personas en el mundo, lo ve con repudio e indignación por sus acciones que desencadenaron la muerte de Floyd.

Pero, este hecho ha sido ¿un acto de racismo, negligencia o ambas?

Para responder ante la ley, ha comparecido este lunes 8 de junio por primera vez ante la corte presidida por la juez Jeannice Jenkins, que le ha impuesto una fianza de 1,25 millones de dólares, con la opción de reducirla a un millón de dólares si el acusado se compromete a cumplir con la ley, comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad o seguridad privada, renunciar a las armas de fuego y cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.

Su próxima comparecencia ante la justicia fue fijada para el 29 de junio.

En el estado de Minnesota, el cargo de homicidio en segundo grado (second-degree murder) exige a la Fiscalía probar que Chauvin tenía la intención de matar a Floyd o que lo mató mientras llevaba a cabo otro delito. En caso de comprobarse, podría llevar a una pena de prisión de hasta 40 años.

El cargo de homicidio en tercer grado que también enfrenta (third-degree murder) castiga a quienes sin intención de matar realizan actos evidentemente peligrosos para otros que evidencian una «mente depravada, sin respeto por la vida humana». Se castiga con un máximo de 25 años de cárcel.

En cuanto al cargo de homicidio imprudente (second-degree manslaughter), el estatuto de Minnesota establece una pena de prisión de hasta 10 años para quien cause la muerte de otro por negligencia al crear un peligro no razonable y arriesgarse de forma consciente a causar la muerte o un gran daño físico a otra persona.

La Fiscalía presentó también cargos por complicidad e instigación contra los otros tres exagentes que estaban en la escena: Tou Thou, Thomas Kiernan Lane y J. Alexander Kueng, quienes permanecen detenidos.

Chauvin y su historial de violencia

Derek Chauvin, de 44 años, es un veterano había estado trabajando en el Departamento de Policía de Minneapolis durante casi 19 años.

Durante ese tiempo, se le abrieron al menos 17 investigaciones, según información del departamento de Asuntos Internos de ese cuerpo policial.

No obstante, solamente en dos casos hubo consecuencias para él y recibió sorprendentemente dos cartas de reprimenda.

En teoría, el cierre de los casos sin sanciones indica que las denuncias no pudieron ser probadas.

Según una reseña del The New York Times, el promedio de quejas presentadas en contra de Chauvin equivale a menos de una por año, una cifra que no es inusual en el caso de los policías que se dedican a patrullar las calles.

Es decir, aunque la cifra de 17 denuncias puede parecer elevada para algunas personas, Maria Haberfeld, quien trabaja en temas de entrenamiento y disciplina policial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, destacó que no se trata de una cifra tan alta.

Aunque el informe de la Policía de Minneapolis no revela el motivo de los procedimientos, Communities United Against Police Brutality (Comunidades unidas en contra de la brutalidad policial), una ONG de Minneapolis que lleva su propio registro sobre las denuncias por abusos policiales, detalla algunos puntos relevantes.

Esta organización registra un total de diez casos en los que aparece involucrado Chauvin. En siete de ellos, que según la base de datos de esta ONG terminaron sin aplicación de ninguna medida disciplinaria, no se especifica cuáles eran las causas.

En los otros tres, por los cuales se señala que el ahora expolicía recibió una reprimenda de sus superiores, los motivos son uso de lenguaje y tono humillantes.

En 2005, dos personas murieron cuando su automóvil fue golpeado por un vehículo perseguido por Chauvin y el agente Terry Nutter, según un informe de Comunidades Unidas contra la brutalidad policial.

En 2006 el agente se encontraba en un grupo de seis agentes que abrieron fuego contra un sospechoso apuñalado después de una persecución que terminó cuando el sospechoso les apuntó con una escopeta recortada. El sospechoso, Wayne Reyes, fue golpeado varias veces y murió. Un gran jurado decidió que el uso de la fuerza estaba justificado, de acuerdo a reportes de Mercury News.

En 2008 Chauvin acudió a un llamado por una denuncia de violencia doméstica y terminó disparando e hiriendo al supuesto agresor.

Y en 2011, abrió fuego contra un hombre que huía de un tiroteo.

A pesar de este historial, Chauvin ha sido elogiado y alabado por sus superiores durante casi 20 años.

Según ha informado el responsable de los centros penitenciarios de Minnesota, Paul Schnell, el agente Chauvin está sujeto a la figura legal conocida como “segregación administrativa”. Es decir que, está sometido a un procedimiento rutinario de protección que se aplica a todos los presos que forman parte de las fuerzas del orden o tienen un perfil criminal muy alto, lo que les convierte en objetivo del resto de los reos que buscan aplicar la justicia con sus propias manos.

La vida personal de Chauvin

Derek Chauvin se casó el 12 de junio de 2010 con la ex señorita Minnesota, Kellie May Chauvin. Recientemente ha declarado que ha solicitado el divorcio tras la muerte de Floyd y no quiere manutención de pareja.

Tanto Derek como Kellie han trabajado en bienes raíces. Su esposa posee una licencia de bienes raíces activa y ha trabajado en ReMax Results, en Woodbury. Derek Chauvin también tiene una licencia, pero se encuentra inactiva.

George Floyd y Chauvin trabajaron juntos en un club de Minneapolis ‘El Nuevo Rodeo’ el año pasado, según un informe de la estación de televisión local KSTP.