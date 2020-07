Fahim Saleh: El joven millonario que fue asesinado y desmembrado en su apartamento en Nueva York

Fahim Saleh, es un joven empresario saudí de origen bangladesí que fue encontrado sin vida y desmembrado en su departamento, ubicado en Nueva York, el pasado martes 14 de julio.

Tenía 33 años y fue el fundador y CEO de la empresa Gokada, una aplicación que ofrece servicio delivery en motocicleta en Nigeria.

Según ha reseñado Daily News, los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York hallaron la cabeza de la víctima y sus extremidades en el interior de bolsas de plástico.

“Tenemos un torso, una cabeza que fue seccionada, brazos, y piernas. Todo está todavía en la escena. Aún no tenemos un móvil del crimen”, dijo el portavoz de policía, Carlos Nieves.

En la tarde del martes, la hermana de Saleh se dirigió a la casa del CEO para comprobar que se encontraba bien. Cuando llegó al exclusivo departamento, ubicado en Manhattan, encontró junto con la sala de estar un torso humano. Cerca, había una sierra eléctrica aún conectada a la corriente.

La policía metropolitana, informó a través de un comunicado que se encuentran en investigación del homicidio.

El empresario fue visto por última vez con vida el lunes 13 de julio en la noche. Ese día, las cámaras de vigilancia de su edificio captaron cómo se subió al elevador, junto a un hombre vestido de negro.

Ese sujeto se trataría del principal sospechoso de los investigadores, según explicó una fuente policial a la cadena CNN, quien también reveló que el elevador del condominio se detiene directamente en el interior de las viviendas.

La policía cree que el agresor subió con Saleh hasta el piso, y al llegar al nivel del CEO empezó a agredirle.

El hecho de que la sierra estuviera aún conectada a la electricidad cuando la hermana de la víctima llegó el martes en la tarde, hace pensar que el asesino aún se encontraba allí, y se vio forzado a huir por alguna salida alterna, informó The New York Times.

La compañía Gokada confirmó la muerte de su fundador a través de twitter.

We at Gokada are shocked and saddened to hear that Fahim Saleh, our founder and CEO, passed away under tragic circumstances in New York earlier this week. pic.twitter.com/LcsAqxlfOR

— Gokada – We do delivery now (@GokadaNG) July 15, 2020