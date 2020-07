La tremenda lista que elabora una mujer blanca casada con un hombre negro que explica la pesadilla de lidiar con el racismo

Luego de ver tantas publicaciones, en relación al movimiento popularizado recientemente ‘Black Lives Matter’ y de ver cuántos no entendían realmente lo que significan estas protestas, Pamela Chandler compartió en una carta abierta en Facebook sobre cómo el racismo está presente en su vida cotidiana y el de su familia, ya que ella es una mujer blanca que está casada con un hombre negro.

La publicación de Pamela ha recibido más de 124.000 reacciones y ha sido compartida más 128.000 veces y esta cifra cada día va a más, parece que la gente la comprende y entiende.

“Walter y yo nos conocimos en Twitter hace 7 años. Él retuiteó algo que escribí, comenzamos a hablar y nunca paramos,” cuenta Pamela.

Un año después de interactuar online, Walter se mudó del Bronx neoyorkino a Ohio para casarse con Pamela. Se parecían mucho en sentido del humor y valores vitales, como fe, amor y familia.

Y, ¿Cuáles han sido sus publicaciones?

«Estaba cansada de leer publicaciones de personas en mi círculo sobre cómo ‘el racismo no es una cosa’ y cómo están cansados de las protestas y no entendieron Black Lives Matter«, dijo Pamela.

«Los ejemplos que escribí fueron solo los que pensamos en cinco minutos. La lista es probablemente tres veces más larga». declaró a los medios.

Ella escribió, en una de las partes: «Tengo que conducir básicamente cada vez que salimos del área de Dayton. No hablamos de eso cada vez, solo ambos sabemos que si estamos saliendo de nuestra área general ‘segura’ y nos dirigimos a una ciudad más pequeña. Soy el que conduce en Ohio. Si Walter está empujando el carrito, siempre tengo que tener mi recibo listo cuando salgo de la tienda. Ninguno de nuestros vecinos pensó que éramos dueños de nuestra casa, varios vecinos detuvieron a mi padre y le preguntaron si él era el nuevo propietario para nosotros. Porque, por supuesto, el viejo hombre blanco debe haber comprado la casa. No solo somos dueños de nuestra casa, está totalmente pagada, no tenemos hipoteca y la pagamos NOSOTROS MISMOS «.

Chandler señaló que ser una mujer blanca significaba venir de un lugar de «gran privilegio». Ella expresó que antes de conocer a Walter, no había pensado mucho en el racismo.

Actualmente, ella se encuentra respondiendo a cientos de mensajes nuevos cada día de personas que lidian con los mismos problemas, y algunos que ciertamente no lo han hecho.

«En general, la respuesta de los blancos es un shock absoluto de que esto es con lo que tratamos», dijo Chandler. «Y las personas de color son como, ‘Bienvenido al club’. Ellos saben todo al respecto «.

A este respecto, esta familia ha creado una página llamada The Chandler Crew que Pamela Chandler espera que sirva como un lugar para ‘ver a la gente’. Pero aún así, le molesta que sea su perspectiva, la de una mujer blanca, que se vuelva viral cuando «muchas personas de color han hablado de estos problemas muchas veces».

«Es una pena que sea así», dijo. «Pero espero que la página pueda ser un lugar de conexión. Creo que mucho racismo nace del miedo y que mi marido no tiene nada que temer. Es una persona más amable que yo la mayor parte del tiempo».