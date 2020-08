Qué hay detrás de los misteriosos paquetes con semillas chinas que llegan a tu casa sin previo aviso

En junio de 2020 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) comenzó a recibir mensajes sin sentido, pero curiosamente similares, de las autoridades agrícolas de varios estados: muchos ciudadanos en distintos puntos del país habían recibido semillas, que nunca habían ordenado, en paquetes enviados desde China.

Mostaza, campanillas, col, rosas, romero: hasta el momento se han identificado 14 distintos tipos diferentes.

Con el paso de las semanas el USDA llegó a recoger registros de los 50 estados del país, y en todos ellos se publicaron advertencias públicas sobre los misteriosos envíos: no comer las semillas, no sembrarlas, hacer la denuncia.

La noticia llegó a los medios y el caso tuvo repercusión global. Entonces las autoridades agrícolas de otros países se comunicaron con USDA: las semillas también habían llegado a Canadá, el Reino Unido y Australia.

Los envíos se originaban mayoritariamente en China, pero también algunos decían provenir de Malasia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos y las Islas Salomón, informó The Wall Street Journal (WSJ).

Actualmente los cuatro países investigan el enigma, que solo se complicó cuando Estados Unidos solicitó información a China: Wang Wenbin, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que los remitentes en las etiquetas del correo estatal chino que USDA había enviado como muestras eran falsos.

Según CNN, Beijing también solicitó que el servicio postal estadounidense (USPS) devolviera los paquetes a China para una pesquisa oficial. USPS no ha hecho declaraciones al respecto excepto que se encuentra “en consulta con otros organismos federales, estatales y locales”.

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8

— OPP Central Region (@OPP_CR) July 28, 2020