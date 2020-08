Marty Jannetty, el excampeón de WWE que está en la mira de la Policía por confesar un asesinato en Facebook

El excampeón intercontinental de la WWE, Marty Jannetty, está siendo investigado muy de cerca por la policía de Estados Unidos.

El deportista, conocido por ser el excompañero de Shawn Michaels, desveló en una publicación de Facebook haber hecho «desaparecer» a un hombre en 1973, una revelación que podría ser una confesión de asesinato.

«Nunca le he dicho a nadie esto, ni siquiera a mi hermano Geno, ya que él lo habría matado y no quería que mi hermano se fuese… Diablos, él había vuelto a casa de Vietnam hacía poco (…) Solo tenía 13 años, estaba en el callejón del bowling Victory Lanes comprando hierba de un cabrón que trabajaba ahí y puso sus manos encima de mí. Me arrastró al fondo del edificio, ya saben lo que iba a intentar hacer», reveló en la red social.