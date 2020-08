El millonario McAfee hizo frente a la Policía, se negó a usar mascarilla, se cubrió la cara con unas bragas y acabó con un ojo morado

Vaya por delante que el protagonista de la historia es multimillonario. Se llama John McAfee y es el creador de McAfee, el primer programa antivirus comercial para computadoras.

Acumula una millonaria fortuna y es conocido por generar todo tipo de polémica en redes sociales. La última en Cataluña.

John McAfee relata en Twitter sus experiencias en una Tarragona «bajo la ley marcial».

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.

Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.

I put on my thong mask.

They demanded I replace it. I refused.

Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm

— John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020