Un policía dispara al aire tras verse acorralado por jóvenes que se negaban a llevar mascarilla

Recientemente, un policía local de San Martín de la Vega tuvo que disparar al aire al verse acorralado él y un compañero por varios jóvenes que se negaban a usar la mascarilla.

Esta intervención terminó con tres detenidos.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes 25 de agosto en una calle de la localidad. Los dos agentes se toparon con varios vecinos, que al parecer se encontraban bajo los efectos del alcohol, y les pidieron que se pusieran la mascarilla, a lo que se negaron.

Cuando procedieron a arrestar a uno de ellos, fueron acorralados e increpados por sus acompañantes, por lo que tuvieron que disparar al aire, según se aprecia en un vídeo que circula en redes sociales.

Según un comunicado emitido por el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, los hechos se desencadenaron cuando procedieron a arrestar a uno de ellos por desobediencia grave resistencia y atentado a los agentes de la autoridad. «Los agentes, durante el ejercicio de sus funciones como agentes de la autoridad, fueron increpados y acometidos por otros individuos relacionados con el detenido», han indicado.

Tras la presencia de la Guardia Civil, Policía Nacional y más Policía, fueron detenidos tres jóvenes, que han sido puestos a disposición judicial.

«Somos plenamente conocedores que la labor diaria tanto de la Policía Local como del conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no es nada fácil, más aun en el momento actual en el que nos encontramos donde además de por la seguridad pública, veláis por nuestra salud, haciendo cumplir las medidas sanitarias sobre el Covid-19. Medidas que para que sean respetadas en multitud de ocasiones conllevan enfrentamientos con determinados ciudadanos e incluso detenciones que nacen del origen de la falta de respeto hacia los derechos de los demás y que con su labor hacen que se cumplan, exponiendo en cada una de ellas su integridad física», expresa el Ayuntamiento.

El concejal de Seguridad Ciudadana de San Martín de la Vega ha manifestado que estas actitudes violentas hacia los agentes «no se pueden tolerar, por lo que el Ayuntamiento también se personará en los procesos judiciales y confiamos que caiga todo el peso de la Ley sobre los autores» y que «la población, muy especialmente el barrio donde ocurrieron las lamentables e intolerables conductas también han mostrado su rechazo y su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

No obstante, esta no es la única situación incómoda a la que los policías se tienen que enfrentar para que se apliquen las medidas de seguridad para frenar los contagios por coronavirus. Recientemente, dos hombres fueron denunciados por no llevar mascarilla y alteración del orden público cuando uno de ellos ha fingido ser un perro delante de la Policía Local para justificar no llevar la mascarilla en Cangas de Onís, Asturias.