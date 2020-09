El negro ataca por la espalda a un peatón blanco y le revienta la cabeza con un ladrillo

Bestial. Las imágenes han estremecido a la opinión pública estadounidense. En el vídeo se puede ver cómo un joven negro se acerca sigilosamente por la espalda a un hombre blanco, que pasea tranquilamente por la calle.

Sin mediar palabra, le golpea violentamente en la cabeza con lo que parece ser un ladrillo o un adoquín.

El blanco, de mediana edad, se desploma como un saco sobre el la acera y queda allí inconsciente.

El autor de la salvaje agresión abandona el lugar sin más. La salvaje agresión se produjo en Baltimore.

Al parecer y tras ser hospitalizado, el agredido sólo tiene lesiones leves.

El ataque tuvo lugar en Baltimore en West Hamburg Street aproximadamente a las 6:30 pm del pasado 31 de agosto de 2020.

Se puede escuchar una voz femenina en la grabación que dice «¡Oh, Dios mío, lo hizo!». Mientras que otras se escuchan gritando y riendo.

El video fue eliminado poco después de su publicación, pero ya había sido capturado y subido a todas las redes sociales.

Matt Walsh informa sobre las imágenes y revela que el agresor es un tal Tray Savage, quien afirma en su perfil de Instagram que él es «el demonio favorito del diablo».

Just more race based violence against white people that we can all pretend isn’t happening

pic.twitter.com/mmBGIU9KsB

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) August 31, 2020