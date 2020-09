Rosauro Varo y Amaia Salamanca tienen la fórmula para levantar el chiringuito Puro Beach tras su incendio: este es el millonario patrimonio que poseen

View this post on Instagram

El sábado 29 de agosto a las 14:53, el corazón de muchos se detuvo. @Purobeachmarbs, @TerraSana_LagunaVillage y el centro comercial @Laguna_Village_Mall fueron arrasados por las llamas. El tiempo se paro para muchos y la impotencia podía con todos nosotros. Este post va a por nuestro activo mas valioso, nuestros empleados, quienes se encargan de mantener y fidelizar a todos quienes nos visitan.

A nuestros héroes quienes han sabido lidiar con una temporada complicada, siempre mostrando su nivel de compromiso ofreciendo un servicio impecable. A nuestros héroes quienes lucharon como leones para intentar salvar Purobeach y Terra Sana hasta el último momento. Nuestros héroes, todos los empleados que vivieron ese día tan complicado. Fueron, son y serán parte de nuestro orgullo. Sin vosotros, no somos nadie. Sin vosotros, no hay historia.

Ahora nos toca una época de planificación y ejecución para volver a tener de vuelta en cuanto antes el hogar de muchos. So&So, let the music play…

— On Saturday, August 29th at 2:53 p.m, the hearts of many suddenly stopped. Purobeach, Terra Sana and the Laguna Village shopping center were devastated by flames. Time froze for many of us, and impotence could with us all. This post goes for our most valuable asset, our employees, who work hard day after day to maintain our followers and build loyalty with our new visitors

To our heroes who have managed to deal with a difficult season, always showing their level of commitment by offering impeccable service. To our heroes who fought like lions to try to save Purobeach and Terra Sana until the last moment. Our heroes, all the employees who lived through that difficult day. They were, are and will be part of our pride. Without you, we are nobody. Without you, there is no history.

From now on, we will focus on a planning and execution to have the home of many back as soon as possible. So&So, let the music play …