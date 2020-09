La Policía investiga el vídeo de una agresión racista: tres chicas jóvenes escupen e insultan a una pareja en el metro de Madrid

Nuevo episodio violento en plena pandemia. Tres jóvenes han sido grabadas en el metro de Madrid -línea 4- mientras agredían a una pareja que viajaba en el mismo vagón.

En el vídeo se puede ver cómo las tres adolescentes insultan y llegan a escupir a un hombre de nacionalidad extranjera. Entre los insultos que le profieren como «hijo de puta» y «panchito de mierda».

Una pasajera grabó la escena y también recibió amenazas por parte las jóvenes.

En la grabación se puede escuchar como dicen que “ahora se tapan la cara”, ya que se habían quitado la mascarilla cuando se acercaron a la pareja que viajaba en los asientos de enfrente.

En uno de los momentos se escucha cómo una de las chicas dice “yo no he agredido nada”. “¿Yo que te he dicho? –grita una chica- Yo no te he insultado ¡Mierda!”.

Las imágenes han corrido rápidamente por las redes sociales y se ha llamado a la Policía para que actúe en este caso. Por su parte, el cuerpo ha solicitado a las personas agredidas a que denuncien los hechos para que «este tipo de conductas no queden impunes».