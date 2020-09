«¡En la selva no tienen condones, panchito de mierda!»: identificadas las menores que agredieron a una pareja extranjera en el Metro de Madrid

Las imágenes de tres jóvenes agrediendo a una pareja de nacionalidad extranjera que viajaba en su mismo vagón de la Línea 4 del Metro de Madrid se han extendido como la pólvora por la Red, precipitando la indignación de miles de internautas.

En el vídeo, que fue grabado el 9 de septiembre de 2020 por otra pasajera del suburbano que también recibió amenazas, se puede ver cómo las adolescentes insultan y llegan a escupir al hombre sudamericano. «Hijo de puta» o «Panchito de mierda. Eres un producto de un condón roto, en la selva no tienen condones» son solo algunos de los intolerables insultos que le profieren. También se escucha a una de las chicas decir que “yo no he agredido nada”.

“¿Yo qué te he dicho? -grita una chica- Yo no te he insultado ¡Mierda!”, agrega.

Benditas esas nuevas generaciones que florecen de la mierda más carroñera. Asco. pic.twitter.com/paclUpYJZk — Diego de la Viuda (@DiegodelaViuda) September 10, 2020

Finalmente ha sido la Policía Nacional quien ha logrado identificar a las menores, dos de 15 años y una de 16, cuyo caso ya ha sido notificado por la Brigada de Delitos de Odio de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores, según informan fuentes policiales.

La Dirección General de la Policía (DGP) ha demandado en redes sociales que no se contribuya a la difusión del clip, «ni a modo de denuncia», y ha mencionado que, en estas situaciones, las cintas han de trasladarse a las fuerzas de seguridad de «forma privada».