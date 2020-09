El vídeo capta el instante en que un tipo, sin motivo alguno, acribilla a quemarropa a dos alguaciles del Sheriff de Los Ángeles

Brutal y a sangre fría. Acribillados a quemarropa dos agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

Los policías fueron baleados frente a una estación de metro en Compton, el sábado 12 de septiembre de 2020, por la noche.

El criminal ataque ocurrió en la estación Metro Blue Line en Willowbrook y Compton Boulevard alrededor de las 7 p.m.

Per @LASDHQ : Update: One male deputy and one female deputy were ambushed as they sat in their patrol vehicle. Both sustained multiple gunshot wounds and are in critical condition. They are both currently undergoing surgery. The suspect is still at large. https://t.co/E8jXxQDNMn — Bryan Llenas (@BryanLlenas) September 13, 2020

La estación está a poca distancia de la estación del sheriff de Compton.

El presidente Donald Trump calificó al hombre que abrió fuego contra dos agentes de Los Ángeles como un ‘animal’ que necesitaba ser ‘golpeado con fuerza’ cuando se llamó al FBI para ayudar a investigar el tiroteo del sábado.

Trump subrayó que el pistolero merece la pena de muerte:

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

El Departamento del Sheriff de los Angeles comunicó en Twitter:

“Hace unos momentos, dos de nuestros alguaciles fueron baleados en Compton y trasladados a un hospital local. Ambos todavía están luchando por sus vidas, así que manténgalos en sus pensamientos y oraciones. Actualizaremos este hilo con información a medida que esté disponible.”

Every election cycle #Democrats and their #Antifa and #BLM funded agitators gin up hatred of the police to get votes. Why? Because they have no other platform. Only hate and misery. And every season good cops die so some worthless Democrat can have power. https://t.co/k8UVACnfMW — James Woods (@RealJamesWoods) September 13, 2020

Ambos agentes, un hombre y una mujer, recibieron disparos en la cabeza.

Ambos están en condición crítica y aún en cirugía, informaron las autoridades.

En el video se ve al facineroso cuando se acerca a dispararles, sin que mediara ninguna acción por parte de los alguaciles y como huye.