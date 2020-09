Nacho Vidal rompe el silencio sobre su imputación en el homicidio del fotógrafo: «La medicina del sapo bufo no te mata, te mata otra cosa»

Mientras toda España estaba pendiente del avance de fase en la desescalada, el jueves 28 de mayo de 2020 Nacho Vidal era detenido junto a una prima suya y al encargado del mantenimiento y vigilancia de su domicilio por la muerte del fotógrafo de moda José Luis Abad durante un rito chamánico en el que ingirió “la medicina del sapo” en el jardín de su casa de Enguera (Valencia), que data del 28 de julio de 2019.

No ha sido hasta ahora, pasados cuatro meses del estallido de la polémica, cuando el actor porno se ha pronunciado públicamente al respecto. Lo ha hecho en El Periódico de Cataluña en una entrevista en la que ha explicado que el fallecido, que mantenía una relación de amistad con su prima, llevaba «un mes y medio o dos meses» intentando tomar la droga y que él se prestó a acompañarlo en ese “viaje” porque “no la puedes tomar solo”.

Además de negar que cobrara por esta práctica y asegurar que no existió «ningún comercio» ni «venta de nada» y que él no es un chamán, ha condenado las informaciones que han circulado durante semanas, pues «no es verdad».

En el coloquio también ha expuesto que, después de fumar la droga, Abad se desplomó y «atomáticamente, él entra en una parada y se queda en catarsis, no respira. Creo que pasaron unos 15 segundos… Repito, está grabado».

«Cuando veo que él no está respirando, lo atiendo. Es mentira que no lo socorrí. Hice todo lo que estuvo en mi mano para salvar a esa persona. Me tiré al suelo, lo recuperé», ha rememorado, puntualizando que su compañero «volvió a la vida» pero “empezó a revolverse en el suelo” y “por eso dicen que yo no le atendí”, cuando la realidad, según dice, es que «esa es la experiencia y lo que le pasa al 100% de las personas que toman esa medicina».