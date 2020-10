La mujer de Mainat, alma de ‘La Trinca’ y exproductor de Gestmusic, acusada de intentar asesinarlo

Como para fiarse de las apariencias.

Un juzgado de Barcelona está investigando a la mujer del exmiembro de La Trinca y fundador de la productora Gestmusic, Josep Maria Mainat (72), por intentar asesinar a su marido el pasado mes de junio.

Angela Dobrowolski, de 37 años, fue detenida tras hallar indicios de que intentó matar a su marido, tal y como recoge La Vanguardia. El suceso se habría producido el pasado 22 de junio después de que el productor iniciara los trámites del divorcio a sus espaldas.

En la investigación de los Mossos d’Esquadra se recoge que el suceso tuvo lugar en la casa del productor, que se encuentra en el barrio catalán de Sant Gervasi. Tras terminar la cena que estaban degustando, la mujer y los dos hijos que tienen en común, Jana (8) y Joan (5), se fueron hacia uno de los cuartos mientras que Mainat se fue a dormir al suyo. Sin embargo, las cámaras de seguridad del domicilio captaron que Dobrowolski entró hasta en 13 ocasiones al dormitorio de su todavía compañero sentimental.

El ex esposo de Rosa María Sardá es diabético y ella, presuntamente, le suministró dosis de insulina mientras dormía.

Mainat intentó negarse después de que esta le asegurara de que se trataba de vitaminas para adelgazar. Sin embargo, no pudo oponerse y las inyecciones le provocaron un cuadro de hipoglucemia, una bajada de azúcar e, incluso, la entrada en coma.

Gracias al glucómetro, el aparato que se utiliza para medir el nivel de azúcar en sangre, se registraron las mediciones que Dobrowolski le hizo a su esposo desde la una y veinte de la madrugada hasta las dos y cuarenta y un minutos. Constató que su nivel era bajo pero no hizo nada para evitar el riesgo de muerte.

No obstante, veinte minutos después llamó a una ambulancia y mientras se dirigían al dormitorio le dijeron que le suministrara azúcar. Ella alegó que no quedaba azúcar en casa y cuando los profesionales sanitarios se presentaron en el domicilio lo encontraron ya en estado de coma. Fue ingresado de inmediato en el hospital y no se recuperó hasta pasados dos días.

Finalmente, Angela, que está cursando el último curso de medicina, quedó en libertad con cargos. Además, le ordenaron presentarse en los juzgados una vez a la semana.

Tal y como recogen las investigaciones, la mujer descubrió en junio, a través del correo de su marido, que finalmente inició los trámites de divorcio tras seis meses separados. Cabe destacar que en el testamento del ex cuñado de Sardá se señala que en caso de divorcio, ella quedaría fuera de la portentosa herencia del productor.

Josep María Mainat y su vida junto a Rosa María Sardá

Josep María Mainat estuvo unido durante tres décadas a Rosa María Sardá, que murió el pasado mes de junio tras una larga batalla contra el cáncer. Su matrimonio lo mantuvieron en un discreto segundo plano, dado a lo privados que los dos eran con su vida privada.

De hecho, en 2002 salió a la luz que llevaban muchos años separados, aunque nunca hicieron declaraciones al respecto. Tuvieron un hijo en común, Pol Mainat, que nació en 1975. Cuando la actriz falleció, el productor fue hasta el tanatorio para despedirla y también dejó una emotiva fotografía en Twitter.

Josep Maria Mainat y Angela Dobrowolski contrajeron matrimonio en 2012 y tuvieron a su primera hija, Jana, en 2012, y al segundo, Joan, tres años después. Aunque desde que decidieran a principios de año separarse, de vez en cuando quedaban en casa del productor para cenar con sus hijos, tal y como sucedió el pasado 22 de junio.

Públicamente dejaron constancia de su amor en el año 2013, cuando ambos participaron en el programa de TV3 El Convidat.

Sobre las relaciones de pareja el productor matizó: «Es difícil que una relación realmente buena dure más de 20 años. Y quizás a mi edad aún, pero la gente joven cambia mucho».

También reflexionó sobre el hecho de convertirse en padre pasados los sesenta años: No tengo problemas para volver a ser padre (…) Existe la edad cronológica, yo tengo ahora 65, y la edad biológica, que es la que importa. Y yo calculo que en esta tengo cuarenta y pocos», aseguró entre risas.

Angela, por su parte, confesó que se llevó una extraña sorpresa cuando vio a Mainat en vídeos de la época de La Trinca: «Chocaban con la imagen que tenía de él cuando le conocí. Costaba de creer. Creo que si le hubiera conocido entonces no me habría gustado (…) Me gusta más ahora».

A finales de los 90, Josep María Mainat formó junto a su hermano, Joan Ramón Mainat, y Toni Cruz, el recordado trío musical y de humor La Trinca. Tras publicar más de 20 discos, dieron el salto a la televisión con programas como No passa res en TV3 y Tariro, Tariro en TVE. Y en la televisión se quedó fundando junto a Cruz y Miquel Àngel Pascual, en 1987, una de las productoras más exitosas del país, Gestmusic, artífice de éxitos como Crónicas Marcianas, Operación Triunfo o Tu Cara Me Suena, entre un sin fin de programas de entretenimiento. De sus cargos en la productora dimitió en 2008.