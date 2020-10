Brutal agresión en directo a una mujer en la vivienda de Josep Maria Mainat

Por si no tuviéramos bastante con la supuesta tentativa de asesinato de Josep Maria Mainat a manos de su propia mujer Angela Dobrowolski -que está siendo investigada-, un nuevo escándalo se ha producido este viernes 2 de octubre de 2020 a las puertas de la vivienda del exmiembro de ‘La Trinca’ y fundador de la productora Gestmusic, en Barcelona.

Estaba viendo Ya es medio día en Telecinco y lo de Mainat pinta muy muy chungo. Han ocurrido cosas demasiado extrañas en esa casa y todo pinta bastante truculento — 𓅓 Alejandro Liam 𓅓 (@alexliam) October 2, 2020

Mientras Angela se hallaba en el interior de la vivienda, una joven desconocida con acento de Europa del Este ha salido de la casa del productor con tres maletas. Hecha un mar lágrimas y vociferando como si no existiera un mañana, ha revelado que llevaba cuatro días en el domicilio forzada y ha explicado que su vínculo con la supuesta culpable del intento de homicidio de Mainat es que mantiene una relación con su ex -ha declarado que «hace 8 meses que ya no es su pareja»-, un escort latino llamado Gabriel contratado por esta «para pasárselo bien», que también reside en la casa.

NO PUEDO PARAR DE VERLO. NO PUEDO. TITULARES EN CASA DE MAINAT:

-“Me fastidió esta p*ta. Y me echaron fuera”.

-“Mi ex es latino. Un latino de m*erda”.

-“Yo no se porque me han metido en medio. A lo mejor este chico sigue enamorado de mi”.#YaEsMediodía583 pic.twitter.com/wJOoHlbpoM — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) October 2, 2020

“La mujer de Mainat fastidió mi casa y me echaron fuera -todo parece indicar que está en la calle-. (…) No soy Ángela, no soy nadie”, ha balbuceado ante la atenta mirada de los medios de comunicación allí presentes.

Una mujer abandona muy alterada la casa de Mainat en pleno directo y afirma ser la novia de “un escort latino”, contratado por Ángela, mujer del productor #YaEsMediodía583 https://t.co/PH508Q17to — Telecinco (@telecincoes) October 2, 2020

De repente, las puertas del domicilio se han abierto y, cuando la enigmática mujer trataba de recuperar sus pertenencias -«mis joyas y mi documentación»- para poner fin a «este culebrón» y poder irse, un hombre -seguramente el tal Gabriel- la ha arrastrado y golpeado de forma violenta al interior de la vivienda. Y todo ello mientras ‘Ya es mediodía’ (Telecinco) hacía su retransmisión en riguroso directo.