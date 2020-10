Muere de hambre una niña que parecía «una víctima del Holocausto» tras varios días sin comer

La pequeña Josie Ann Abney, de solo 10 años, ha fallecido este 3 de octubre de 2020 en un hospital de la ciudad estadounidense de Salem, Misuri, tras ser ingresada a causa de un desmayo que se produjo por llevar varios días sin comer.

Josie Ann Abney was only 10 when she died. Her adoptive parents have been charged with abuse or neglect of a child. Investigators say it appears Josie starved to death. Salem, Mo residents are coming together tonight to remember her and to draw awareness to child abuse. pic.twitter.com/TPsFqaSqxx

