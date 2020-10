Condenada a 2 años y 4 meses de cárcel la expresidenta de Infancia Libre que secuestró a su propio hijo

Un juzgado de Madrid ha condenado a la expresidenta de Infancia Libre, María Sevilla, a dos años y cuatro meses de prisión y la retirada durante cuatro años de la patria potestad por sustraer en 2019 a su hijo y tener al menor en una finca de Cuenca sin escolarizar y sin contacto con su padre.

Según han informado fuentes jurídicas, la sentencia del juzgado de lo penal número 23 de Madrid también condena a Sevilla a pagar las costas del juicio e indemnizar por daños morales a su exmarido con 5.000 euros.

La condena se ha hecho tras haber desaparecido con su hijo en marzo de 2017 y no comunicar el paradero del menor a su padre.

A finales de ese mismo año un Juzgado concedió la custodia del niño al padre, Rafael, pero para entonces ya no se sabía del paradero de Sevilla.

Durante el juicio, además de las declaraciones de los padres, muy llamativas han sido las declaraciones prestadas por el jefe del operativo policial y por el perito de ella, que ha terminado por reconocer que su informe está sesgado puesto que ella no le había aportado los informes en los que se dice que no existieron los abusos sexuales, y solo le aportó los informes de parte que ella había encargado previamente.

En cuanto al agente de la policía, ha informado que, una vez localizaron el domicilio en el que tenían escondido al niño, pudieron observar cómo por las noches salía a poner telas para impedir la visibilidad, que el menor no salía de la casa pese a tener 6.000 metros de parcela, y que cuando lo encontraron, «el niño estaba muy pálido».

Además el policía indicó que tuvieron que romper la puerta porque el marido de Sevilla se negó a abrirles. «Había versos de la biblia pegados en la pared. El niño me dijo, mi padre no me quiere me lo ha dicho Dios. Yo de mayor quiero ser jefe de los evangélicos».

Según la Fiscalía, la acusada se había instalado en diferentes puntos de España sin que el padre supiera dónde estaba, «impidiendo con ello que el menor estuviera con su padre así como que este ejerciera los derechos y deberes inherentes a la custodia que le correspondían».

Finalmente, tras decretarse la detención de la acusada por auto del 30 de noviembre de 2018, y como fruto de la investigación policial, la acusada y el menor fueron localizados el 30 de marzo de 2019 en una finca situada en la localidad conquense de Villar de Cañas.