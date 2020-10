Un gallo mata a un policía en una redada contra las peleas ilegales

Fue como una cornada en la plaza de toros. De las tremendas, de las que no dejan ni tiempo de llevar al diestro hasta la enfermería.

Un agente de policía de Filipinas ha muerto durante una redada realizada contra las peleas de gallos ilegales después de que la cuchilla que llevaba atada al espolón le cortara la arteria femoral.

El extraño accidente tuvo lugar en la provincia central de Samar del Norte cuando el teniente Christian Bolok cogió un gallo de pelea y lo sujetó entre sus piernas mientras reunía pruebas para certificar el evento ilegal.

El gallo golpeó con la cuchilla el muslo izquierdo del agente y le cortó una arteria femoral, razón por la cual el hombre comenzó a desangrarse.

«Nunca había visto algo así, fue un accidente que nadie se esperaba. Fue tan desafortunado y de tan mala suerte que no lo puedo explicar. No podía creerlo cuando se me informó», comentó el jefe de la policía provincial, el coronel Arnel Apud.

«Esta es la primera vez en mis 25 años como policía que pierdo a un hombre debido a la espuela de un gallo de pelea».

Las peleas de gallos son un deporte popular en el archipiélago donde se apuesta dinero al resultado de una pelea, a menudo a muerte, entre dos gallos a los que se les coloca cuchillas en los espolones.

Estos combates se han prohibido durante la pandemia de coronavirus para evitar que grandes multitudes se reúnan y propaguen el contagio.

CURIOSIDADES DE LAS GALLINAS