Un hombre cae por un terrorífico sumidero en Nueva York: se fractura el brazo y termina acorralado por las ratas

Leonard Shoulders quedó petrificado, el pavimento repentinamente se estremeció y comenzó a hundirse más de tres metros.

El hombre de 33 años, del Bronx, Nueva York, estaba esperando un autobús en 3rd Avenue el sábado 24 de octubre de 2020, cuando el pavimento en el que estaba se derrumbó, según el Daily Mail.

El hombre cayó entre 12 y 15 pies, por lo que sufrió fracturas en un brazo y una pierna por el incidente, dijo su hermano Greg White al New York Daily News el lunes.

El señor White dijo que su hermano le dijo que no podía moverse porque las ratas se arrastraban sobre él, y agregó: «No gritó, porque no quería que las ratas se metieran en su boca».

“A Bronx man who plummeted 15 feet after a sinkhole opened underneath him had to deal with a swarm of scurrying rats as he waited for help.

He couldn’t move…He didn’t scream, because he didn’t want the rats going into his mouth.”https://t.co/K5GK0o9Jmf

— Stephen Brown (@PPVSRB) October 27, 2020