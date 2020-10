Gasta 375.000 dólares en una caja de cartas Pokémon de primera edición y descubre el ‘gran timo’

Se trata del ‘youtuber’ e inversor Chris Camillo, quien se llevó una desagradable sorpresa en directo cuando se disponía a comprar una caja de cartas coleccionables de Pokémon por 375.000 dólares.

Inmediatamente se da cuenta que aquella supuesta ‘primera edición’ era falsa.

Camillo es uno de los presentadores del canal de YouTube ‘Dumb Money’ y pretendía incursionar en el mercado de cartas coleccionables.

Pensó que aquella compra sería una gran oportunidad de inversión, recoge The Guardian.

El trato debía sellarse el martes 27 de octubre y fue transmitido en directo en el canal.

No obstante, al retirar cuidadosamente de la caja los paquetes con cartas, los presentes notaron que algunos estaban mal sellados o incluso eran de diferente color.

Para alivio de Camillo, al momento de verificar el contenido de la caja no había entregado aún su pago en efectivo, que tenía en un maletín plateado lleno de billetes de 100 dólares que estuvo sobre la mesa durante la apertura.

In the chaos of today’s epic live episode where we discovered our $375k 1st edition Pokémon box was fake, we didn’t get around to unveiling the cash briefcase. Will hold for another day. This story isn’t over yet. https://t.co/wsoRV8Snfa pic.twitter.com/1p0TVYgIJk

— Dumb Money (@DumbMoneyTV) October 27, 2020