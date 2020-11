Un militar alemán envía un mensaje con una paloma y lo encuentran 110 años después

Sorprendentemente, una pareja halló una pequeña cápsula que contenía un mensaje que presuntamente envió un soldado prusiano durante la Primera Guerra Mundial usando una paloma mensajera.

Fue encontrada en el este de Francia, según informa Sky News.

El mensaje fue escrito por un soldado de infantería con base en Ingersheim, una comuna en el departamento de Haut-Rhin en el noreste de Francia, que antes formaba parte de Alemania, donde desarrollaban maniobras militares, aparentemente durante la Primera Guerra Mundial.

A couple out for a walk in eastern France have discovered a tiny capsule containing a message despatched by a Prussian soldier over a century ago using a carrier pigeon. https://t.co/8dWdjReB3s pic.twitter.com/eQqNndAMuC

— Nick Spence (@Nickfromupnorth) November 9, 2020