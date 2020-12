Este niño se suicida pegándose balazo en la cabeza mientras asistía a una clase online

Escalofriante. Y nadie sospechaba lo más mínimo, entre otras razones porque Adán Llanos siempre fue un niño ‘normal’.

En el condado de San Joaquín, en el estado de California, Estados Unidos, Adán, de tan solo 11 años, se suicidó pegándose un balazo en la cabeza, mientras asistía a una clase por videoconferencia.

El chaval estaba asistiendo a una lección online de sexto curso en el colegio de Woodbridge.

En la mitad de la clase y sin decir nada, decidió coger una pistola que había en su casa y dispararse a sí mismo, terminando con su vida.

La cámara y el micrófono estaban apagados, por lo que ni su profesora ni sus compañeros vieron nada, pero su hermana, que estaba atendiendo a sus clases desde la habitación de al lado, entró en la habitación y se encontró a Adán tendido en el suelo y sangrando profusamente por la cabeza.

