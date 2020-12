La Policía cose a tiros un tipo que entró disparando en la Catedral de San Juan el Divino

Parece que buscaba la muerte y la encontró.

La Policía de Nueva York (EE UU) abatió este 13 de diciembre de 2020 a un hombre que había iniciado un tiroteo al término de un espectáculo navideño (un recital de villancicos), en las inmediaciones de la Catedral de San Juan el Divino, en el barrio de Harlem.

Según informó The New York Times, cientos de personas se encontraban en la zona en el momento del incidente.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.45 hora peninsular española (las 15.45 hora local), cuando la Policía recibió el primer aviso de que había un hombre efectuando disparos en la zona. El hombre, de 52 años de edad, comenzó a gritar sobre las escaleras de la catedral que quería ser asesinado mientras realizaba varios disparos, según relataron algunos testigos citados por el diario neoyorquino. Nadie resultó herido.

Las mismas fuentes indicaron que el atacante, quien portaba dos armas de fuego, realizó al menos una veintena de disparos, después de que finalizara el concierto navideño. Uno de los concejales demócratas de la ciudad, Mark D. Levine, señaló que el sospechoso «parecía tener una enfermedad mental».

