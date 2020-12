El instante en el que un tipo desnudo y con casco de moto da el alto a un furgón policial y salta al asiento trasero

Asombroso. Las imágenes extraordinarias de un hombre desnudo, huyendo en bicileta justo antes de pedir a un coche policial que se detuviera -convencido de que era un taxi- y saltar al asiento trasero son para partirse la caja.

Sucede en uno de los distritos más concurridos de Gold Coast, al sur de la australiana ciudad de Brisbane.

El extraño incidente se desarrolló frente a los atónitos compradores navideños y turistas en el corazón de Surfers Paradise alrededor de la 1 pm del pasado 21 de diciembre de 2020.

Las imágenes muestran a la policía persiguiendo a un hombre que corre por la calle con nada más que un casco de motocicleta para disfrazar su rostro.

A naked man has arrested himself after a bizarre pursuit on the Gold Coast. Stunned tourists filmed as the man, wearing nothing but a motorcycle helmet, was pursued by police along the tram tracks in Surfers Paradise. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/q2pQpfkk0W

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) December 21, 2020