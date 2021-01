Los últimos instantes de Christine Dacera, la azafata violada y asesinada por 11 tipos en un hotel

La Policía ha detenido a alguno, ha soltado a tres y pisa los talones a los demás.

Cámaras de vigilancia captaron los últimos momentos de vida de Christine Dacera, azafata de Líneas Aéreas Filipinas, que fue encontrada muerta el 1 de enero de 2021 en un hotel de lujo de la ciudad de Macati, donde fue presuntamente violada y asesinada por 11 hombres.

En la grabación se ve cómo Dacera, de 23 ños, se dirige a la habitación con Valentine Rosales, uno de los acusados, que había estado presente en la fatídica fiesta de Año Nuevo que precedió al crimen.

Al acercarse a la puerta, la mujer da un beso a Rosales, quien posteriormente toca el timbre de una puerta para que alguien la abriera.

Valentin Rosales, who’s one of the prime suspects of the Christine Dacera Case, released the full length CCTV footage after the mainstream media only showed the screenshots of the said footage in which the suspect cries for full transparency. pic.twitter.com/eUrjW3tlcU

— Philippine Insider (@Phil_Insider) January 6, 2021