Los voluntarios de los 4×4 se retiran en masa tras ser atacados a pedradas

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, resulta que aún no.

Desde casi el comienzo de los estragos causados por la borrasca Filomena, se supo de un grupo de particulares que pusieron su coche 4×4 y su pilotaje -tiempo y recursos- al servicio desinteresado de traslado de sanitarios y enfermos a puntos necesitados. Se trata del grupo SOS4x4, que ahora, varios días después de esa labor humanitaria excelsa, anuncian que se retiran, hastiados, por haber sido agredidos sus vehículos sufriendo destrozos y un estrés innecesario.

Aún quedarán manteniendo los servicios algunos de los voluntarios, pero a título personal, no como parte de dicho colectivo.

«Varios vehículos han recibido ataques y no podemos permitirlo. No pondremos en riesgo a nadie más», señalaron. Lo explica el diario ABC:

«Lanzaron latas y botellas contra los 4×4». Los ataques se han difundido a través de las redes sociales y los distintos grupos de Telegram para sorpresa de sus usuarios. Unos piden «no generalizar», mientras otros, ajenos al revuelo, continúan solicitando ayuda para acudir al hospital. «Tenemos más de 10 coches particulares averiados, un coste que valdrá la pena con una sola vida que se haya salvado. En las últimas horas, varios de nuestros vehículos han sufrido desperfectos, no por quedarse atascados en la carretera, sino por la acción de cobardes que nos han roto los cristales para impedir que sigamos aportando nuestra ayuda», esgrimen los rescatadores en uno de los comunicados.

A esto se le suma que ya muchas calles de Madrid son transitables para el tráfico particular, de modo que los usuarios de estos todoterrenos solidarios se empiezan a quedar sin labor de emergencia que cumplir. Afortunadamente la movilidad comienza a recuperarse en Madrid, con las principales carreteras despejadas y el transporte público intentando recuperar la normalidad. Y los 4×4 se despiden: «Debido al desgaste físico y material que estamos sufriendo no podemos seguir arriesgando la integridad de los voluntarios que han estado durante más de 72 horas ayudando en todo lo que han podido». Las decenas de mensajes de agradecimiento no se han hecho esperar.