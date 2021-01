El juez manda a prisión sin fianza a los padres de la niña de 2 años muerta a golpes en Zaragoza

Ellosm mujer, de 28 años, y su compañero sentimental, de 33, dan asco. La niña, de sólo dos años, pena y piedad.

Se han negado a declarar aconsejados por su abogado.

Sin embargo, basándose en el atestado del Grupo de Homicidios y el informe forenses preliminar, la Fiscalía ha pedido su encarcelamiento y el juez los ha mando a prisión sin fianza.

La cría muerta es uno de los cuatro hijos de la facinerosa y no el más pequeño. Da miedo.

La cría falleció el pasado jueves en el barrio del Picarral de Zaragoza y a la mujer y su actual pareja se les acusa de un delito de homicidio o asesinato.

Las pesquisas se encuentran todavía en su fase inicial y habrá que esperar al resultado de las pruebas para poder concretar cuáles serán finalmente los cargos.

Como hicieron la víspera en Comisaria, tanto la mujer, V. M. P. como C. L. V., han preferido acogerse a su derecho a no declarar y no han contestado a ninguna pregunta.

La Policía estuvo practicando este 23 de enero de 2021 por la tarde un registro con los detenidos en el domicilio del Picarral donde ocurrieron los hechos, el pasado 21 de enero.

🔴 A las 20 h., en @aragonradio, y a las 20.30 h., en @aragontv, la última hora sobre la muerte de una niña de 2 años, en el barrio de #Picarral de #Zaragoza y cuyos padres han sido detenidos. El registro del domicilio se ha producido en medio de una gran tensión. #AN2 👇👇👇 pic.twitter.com/vna2KI74hW — Aragón Noticias (@AragonNoticias_) January 23, 2021

La necropsia habría confirmado que la niña tenía una serie de lesiones y moratones que serían evidencias de malos.

La complejidad reside en poder precisar con exactitud cómo se produjo el traumatismo que terminó provocando la muerta de la pequeña.

De la defensa de los dos encausados se han hecho cargo los letrados Teresa Fonz -en el caso de la madre- y Armando Martínez -del hombre-.

Ambos han estado hablando con sus representandos en los locutorios habilitados junto a los calabozos de los juzgados.