La captura de dos fugados de una cárcel de EEUU, grabada por la cámara corporal del policía

Espectacular y muy a la americana, pistola en mano, con sangre por medio y con las cámaras grabando. En este caso, la que llevaba uno de los policías en la gorra.

Dos fugitivos que se habían escapado de una cárcel de Florence, en Arizona, fueron capturados este 28 de enero de 2021 en Coolidge.

El dramático momento fue grabado por la cámara corporal de uno de los oficiales y es este:

JUST IN: Body cam footage of the capture of the escaped inmates from earlier today in Coolidge

