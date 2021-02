Lady Gaga : la Policía recupera sanos y salvos a los dos bulldogs franceses robados a la diva

Un misterio o por lo menos algo muy raro en el caso de los perros de Lady Gaga.

La Policía de Los Ángeles recuperó ilesos a los dos bulldogs franceses de la cantante, robados anteriormente esta semana por unos facinerosos armados, que dispararon y dejaron herido al paseador de perros de la artista.

Las imagenes son borrosas, porque hay muy poca luz, pero el sonido y los gritos resultan escalofriantes:

Surveillance video shows moment Lady Gaga’s dogs were taken and her dog walker was shot. Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/3IvcXB7PWI

Según informó este 26 de febrero de 2021 la Policía a través de Twitter, una mujer se presentó en una comisaría al norte del centro de Los Ángeles con los dos bulldog franceses.

De acuerdo con el comandante de la División de Robos y Homicidios, Jonathan Tippet, esa ciudadana parece no estar involucrada en el delito ni vinculada con los responsables.

Si bien no está claro del todo cómo fueron recuperados los perros, el representante de Gaga se acercó hasta la Policía para confirmar la identidad de las mascotas, ya que la cantante se encuentra en Roma para filmar una película.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021