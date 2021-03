Frank Cuesta sobre el tipo mordido por una serpiente cascabel: «Es un delincuente, un despojo»

No deja pasar una Frank Cuesta y con razón.

El herpetólogo y activista contra el tráfico de animales ha cargado duramente contra un joven que hace días fue mordido por una serpiente de cascabel en un pueblo de Toledo.

En un vídeo de Youtube y de forma irónica, Frank Cuesta comienza a contar la historia.

«El chico al que le mordió la serpiente es este», hacía ver el herpetólogo antes de poner su foto en pantalla del vídeo.

«Yo a este chico me lo encuentro por el monte y busco una serpiente para que me muerda y acabar con mi vida rápidamente porque me muero del miedo».