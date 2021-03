Esta mujer le pega un balazo en el pecho al policía, antes de que la cosan a tiros

Tremendo lo de Nika Nicole Holbert. Una tipa tan decidida como peligrosa.

La mujer ha muerto, pero antes dejó a un policía grave, de un balazo en el pecho, y tras un cruce de tiros entre ambos en el estacionamiento de una tienda en Nashville (Tennessee, EEUU), fue capaz de darse a fuga herido

Los hechos tuvieron lugar este este viernes 12 de marzo de 2021, cuando el agente Josh Baker, que patrullaba la zona, identifió un Chevrolet Camaro negro cuyo propietario era un hombre buscado por varias órdenes de arresto pendientes relacionadas con drogas.

Aunque el vehículo no era conducido por su dueño sino por una mujer, Baker decidió dar el alto, ordenar a la ocupante que saliera e interrogarla fuera del vehículo.

Todo parecía en orden hasta que el agente requisó el bolso de Holbert y descubrió lo que parecía ser marihuana y una substancia sospechosa en polvo.

Al intentar detenerla, la mujer arrebató de un tirón el bolso al policia y corrió hacia el Camaro.

El agente le ordenó que se detuviera, pero ante su negativa le aplicó descargas eléctricas con un táser.

A pesar de los chispazos, que habitualmente son paralizantes y duelen lo suyo, la musculosa Nika Nicole Holbert logró materse en el vehículo, empuño un arma que había en su interior y se lío a tiros.

El patrullero recibió un balazo en el torso y cayó al suelo.

La mujer, herida de bala, y logró huir en el coche, aunque se estrelló contra unos arbustos más adelante.

Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde horas más tarde falleció.

BREAKING: MNPD East Precinct Officer Josh Baker is in critical condition after being shot at 9:33 this morning in the parking lot of Dollar General @ Brick Church Pk & Ewing Dr. A 21-year-old woman was also shot and is in critical condition. Investigation active. pic.twitter.com/Hr4qOaTX2N

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 12, 2021