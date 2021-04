El dueño del bar acuchilla a un tipo por empeñarse en usar su baño sin consumir

Dice que le dio un ‘apretón’. Que no se podía aguantar y coas así, pero repasando con detenimiento los hechos, no es complicado concluir que el ‘cagón’ es más chulo que un ocho. Y que el otro, el chino, no se anda con chiquitas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un chino, propietario de un bar, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

El tendero asiático clavó al otro en el brazo un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y parece que, previamente, le lanzó varias puñaladas a la altura del abdomen.

Al parecer, la víctima había utilizado el baño del local sin pagar ninguna consumición y tras ser recriminado violentamente por ello, inició una pelea en la que ha tirado el expositor, vasos y platos del bar al suelo.

Los hechos han ocurrido sobre las 18:00 horas de la tarde de este 2 de abril de 2021, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala del 091 para que acudiesen a un bar del distrito Centro donde se había producido una pelea entre dos personas.

Una vez allí, los agentes observaron a un hombre sangrando abundantemente por uno de sus brazos, por lo que solicitaron asistencia sanitaria y el herido fue trasladado al herido hasta un centro hospitalario.

Los policías averiguaron que, al parecer, el agredido habría entrado en el bar con la intención de utilizar los aseos y el propietario le había indicado que para poder hacer uso de éstos debía realizar una consumición, a lo que el hombre le habría respondido que tomaría algo tras salir del baño.

Una vez el hombre salió, manifestó que no iba a consumir nada y se desencadenó entonces una discusión, en el transcurso de la cual la víctima tiró al suelo una vitrina expositora, así como vasos y platos que estaban encima de la barra, y abandonó seguidamente el local.

Según averiguaron los agentes, el propietario del bar fue tras el hombre empuñando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y al parecer le intentó apuñalar a la altura del abdomen, pero la víctima lo esquivó.

A continuación, le clavó el cuchillo en el brazo derecho, produciéndole a la víctima una herida sangrante. No continuó la agresión porque se rompió el cuchillo.

Los agentes localizaron e intervinieron el cuchillo, de 24 centímetros de longitud, que se encontraba en el suelo del establecimiento, partido en dos, junto a un reguero de sangre.

El chino ha manifestado a los policías que había salido tras la víctima con el arma blanca con la intención de acuchillarle y que no ha continuado su agresión «porque se ha roto el cuchillo».

Por todo ello, los policías lo han arrestado como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

El apuñalador, es un varón hombre de 43 años y origen chino sin antecedentes policiales. Ha pasado a disposición judicial.