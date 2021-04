Encarcelan a esta maciza funcionaria de prisiones tras descubrirse que estaba liada con un preso

Joven, maciza, cachonda y sobre todo, romántica la carcelera Scarlett Aldrich.

La oficial de prisiones británica mantuvo una relación romántica, muy sexual aunque esto a escondidas de verdad, con un recluso condenado por atraco a mano armada, lo que le ha costado esta semana una condena de 10 meses de prisión.

Un tatuaje que llevaba la chica, con el número de la celda del preso del convicto, fue la pista que puso al descubierto su relación.

Scarlett Aldrich, que ahora tiene 22 años, trabajaba en la prisión de máxima seguridad HMP Full Sutton, cerca de York, en 2019, cuando comenzó su relación con un tipo condenado por robo a mano armada.

El facinerosos ha sido identificado únicamente como ‘Jones’.

Aldrich, cuya madre y padrastro son agentes de policía, fue vista por primera vez hablando con Jones en el taller de la prisión en agosto de 2019.

Luego, la pareja comenzó a charlar hasta durante dos horas seguidas, y, en determinado momento, la joven le pasó de contrabando un teléfono móvil y una tarjeta SIM al recluso para que pudiera contactarla.

