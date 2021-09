El agente cose a tiros al maleante y el sheriff aplaude: «el mal nunca puede morir lo suficiente»

Una ensalada de tiros. Y algunos a quemarropa. Tantos que el maleante quedó como un colador. Y el sheriff aplude y echa en falta que no le metieran más plomo en el cuerpo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Brevard, en el estado de Florida, mostró este 10 de septiembre de 2021 el video del ataque contra sus agentes, que se saldó con la muerte del facineroso.

En la grabación, se observa a los agentes Brian Potters y Tyler Thoman, que el pasado 30 de agosto pararon un coche en la ciudad de Melbourne y estaban conversando que con dos personas que ya se habían bajado del vehículo.

El sheriff del condado, Wayne Ivey, destacó que estos dos individuos no tuvieron nada que ver con el ataque.

En un momento dado, Potters pidió a una tercera persona —que estaba en el asiento de atrás con un bebé de 2 meses y un perro— que saliera del coche.

En respuesta, el hombre se bajó a toda prisa empuñando una especie de metralleta y abrió fuego contra el agente.

Muy agresivo y a pesar de llevarse un balazo en una pierna, cuando los efectivos trataron de ponerse a cubierto, rodeó la patrulla corriendo a la pata coja y golpeó por sorpresa a Potters, que miraba en la dirección contraria, en la cabeza con su arma.

Cayeron ambos al suelo porque el veterano Potters tuvo los reflejos de abrazarse a él, para no ser alcanzado por las balas.

Thoman, el otro policía, que se había alejado unos pasos, retorno y efectuó un montón de disparos «eliminando la amenaza».

El sheriff declaró que un total de 61 cartuchos fueron disparados durante un minuto.

Tras la agresión, Potters sufrió una herida en la parte inferior de la pierna, múltiples laceraciones en la cabeza, daño tisular, conmoción cerebral y fracturas del hueso orbital y senos paranasales.

El atacante falleció.

Ivey tachó la agresión de «extremadamente violenta», argumentando que el autor del ataque «no tenía absolutamente ningún respeto por la vida humana y se centró en una sola cosa: matar a nuestros agentes para evitar el arresto, ya que sabía que se enfrentaba a varias sentencias de prisión por sus casos pendientes».

The Brevard County Sheriff’s Office has released dashcam footage of an assault on two of its officers on August 30. Two deputies Brian Potters and Tyler Thoman were attacked by career criminal Paris Wilder during a routine traffic stop off of I-95 inhttps://t.co/OHbsDbTtxP pic.twitter.com/1j1Xnd0OQY

— World Trending Newz (@wikiaboutworld) September 11, 2021