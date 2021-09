Encuentran sepultada en la pared a una muñeca demoniaca que “había matado a sus antiguos dueños”

Una muñeca demoniaca fue encontrada sepultada dentro de la pared de una vivienda en Liverpool, Reino Unido.

Tras mudarse a su nueva vivienda, Jonathan Lewis se encontró con una sorpresa terrorífica: Una muñeca con una nota en la que se dice que el juguete mató a sus antiguos propietarios, al estilo de la muñeca “Anabelle”, de la saga de Expediente Warren.

“Estimado lector/nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien”, dice la carta.