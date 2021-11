Halloween en Japón: un tipo vestido de Joker apuñala a 17 personas en un tren de Tokio

El tipejo tiene 24 años y está más para allá, que acá.

Vestido como el personaje de cómic el Joker atacó a los pasajeros en una línea de tren de Tokio este 31 de octubre de 2021, por la noche, hiriendo a 17 personas.

Las víctimas, en su mayoría, se dirigían al centro de la ciudad para las fiestas de Halloween.

La policía arrestó al facineroso en el lugar.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire

