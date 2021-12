Un hombre en silla de ruedas roba una caja de herramientas y la Policía le acribilla a balazos

Una cámara del supermercado Wallmart capta el momento en el que el policía Ryan Remingon acribilla con nueve balazos a un hombre que iba en silla de ruedas, Richard Lee Richards, de 61 años, después de que éste hubiera robado una caja de herramientas en un supermercado.

Chris Magnus, jefe de policía de Tucson, en Arizona (EEUU), no tuvo más remedio que pedir disculpas y condenar el tiroteo en el que se vio envuelto uno de sus agentes.

En el vídeo se puede ver al agente (que estaba fuera de servicio) siguiendo lentamente al hombre en silla motorizada para personas con movilidad reducida tras salir del super.

Al poco tiempo, llegó otro agente en el momento en que Richards avanzaba en su silla motorizada hacia una ferretería. En uno de los videos aportados se escucha al agente Remington pidiéndole al sujeto que se detenga. Sin embargo, éste hizo caso omiso de las advertencias y el policía comenzar a disparar hasta en nueve ocasiones contra Richards, que cayó desplomado, como se aprecia en el vídeo de arriba.

“Los agentes brindaron atención médica, pero poco tiempo después el señor Richards fue declarado muerto”, comentaría más tarde el jefe de policía. El abogado Mike Storie, que representa al agente Remington, le dijo a CBS News que los videos solo muestran partes de lo que sucedió. “Estos vídeos fueron cortados y pegados y solo muestran el 20% de lo que realmente sucedió anoche”, protestó el abogado, quien aseguró que la proximidad de su cliente a Richards no le permitió al oficial desplegar su pistola Taser de manera segura.

En un comunicado emitido el martes, la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, calificó el tiroteo como “inconcebible e indefendible”. El caso ahora está siendo investigado por la Oficina del Fiscal del Condado de Pima. “Su uso de fuerza letal en este incidente es una clara violación de la política del departamento y contradice directamente múltiples aspectos de nuestro uso de la fuerza y formación”, reconoció el jefe de policía.

TW Police Murder.

Tucson, AZ Police officer Ryan Remington shoots and murders a 61-year-old man in a motorized wheelchair from behind. Shoots him at point blank range.😓

This is yet again beyond the pale. How Do You Reform This?!

pic.twitter.com/EkV0mJO1IQ

— Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) December 1, 2021