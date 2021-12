Esta es la cara que se le queda a la paisana que acusa a un tipo de haberle robado el móvil y lo llevaba en el bolso

Tierra trágame. Y lo tremendo, para la paisana, es que la están haciendo famosa en redes sociales.

En la red social TikTok se ha viralizado un video captado en una tienda de un centro comercial en Sacramento (California, EE.UU.) en el que la mujer acusa falsamente a un afroamericano de haberle robado el teléfono móvil.

En la grabación se ve cómo la mujer parece buscar sin éxito el dispositivo en su bolso.

Un empleado del local le pide su número de teléfono para llamar, y ella dice que el ladrón había escondido el teléfono positivo y que lo habría apagado.

El acusado, que estaba en compañía de su pareja, vacía los bolsillos de su pantalón, pero la denunciante insiste en que llevaba el teléfono en el bolso.

Y repite enérgica que el ‘acusado’, que iba detrás de ella, se lo sustrajo.

Entonces, el empleado de la tienda llamó al móvil de la mujer y descubrió que el dispositivo se encontraba en el bolso.

‘Spencer’s Karen’ sparks outrage after she accuses black shopper in Sacramento of stealing her phone – only to find it inside her PURSE: One year after ‘SoHo Karen’ pulled same stunt in NYC – pic.twitter.com/rNefPd9Uca

— Blanche Victoria (@tammytabby) December 9, 2021