Los tornados matan a más de 80 personas en una fábrica de EEUU

Inimaginable en otras latitudes y espantoso, porque hay testimonios sonoros muy claros de los que veían avanzar el viento asesino y no podían hacer nada.

Más de un centenar empleados de una factoría de velas de Mayfield, localidad al Oeste de Kentucky, vieron este 10 de diciembre de 2021 su lugar de trabajo convertido en una ratonera en la que al menos 80 encontraron la muerte al derrumbarse la estructura del edificio al paso de uno de los tornados que asolaron el Estado.

Tennessee, Arkansas, Illinois, Mississippi y Misuri también sufrieron la furia meteorológica, que azotó la región con una fuerza de la que en esos lugares no guardaban memoria.

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, Estados Unidos, anunció que la cifra de fallecidos podría aumentar hasta 100.

El gobernador informó que 40 personas habían sido rescatadas en la fábrica y que estaba rezando para encontrar más sobrevivientes, pero que la situación era nefasta.

Los funcionarios que visitaron el lugar hablaron de maquinaria pesada desplazada por la tormenta, así como barriles vertiendo líquidos corrosivos.

El gobernador declaró el estado de emergencia en Kentucky.

Los tornados han estado sembrando destrucción en varios estados de EE.UU., con empleados atrapados en un depósito de Amazon en Illinois donde, según información preliminar, habrían muerto seis personas.

Los meteorólogos advierten que el mortífero sistema de tormentas continúan siendo una amenaza a medida que se desplaza hacia el norte, por los Apalaches y luego hacia el el noreste.

«Esto está lejos de acabarse», declaró un meteorólogo del Weather Channel, un canal de TV que informa las 24 horas sobre las condiciones climatológicas.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, confirmó la declaratoria de emergencia en Kentucky para acelerar la liberación de recursos federales que permitan aliviar los daños causados por la catástrofe natural, y para poner en marcha medidas urgentes de asistencia.

Previamente, el mandatario escribió en Twitter: «Estamos trabajando con los gobernadores para asegurarnos de que tengan lo que se necesita a medida que continúa la búsqueda de sobrevivientes y la evaluación del daño».

Un tren en el condado de Hopkins se descarriló por los vientos extremos, reportó el sheriff Matt Sanderson a la estación WKYT-TV.

También describió cómo dos niños que habían sido declarados desaparecidos durante el tornado, fueron encontrados en una bañera que había sido arrancada hasta afuera por la fuerza del viento.

En el estado de Illinois, un depósito de Amazon en Edwardsville quedó destruido durante un tornado el viernes en la noche, informaron las autoridades.

No está claro cuantas personas resultaron heridas por el colapso del techo del depósito, pero los servicios locales de emergencia lo han catalogado en Facebook como un «incidente con bajas masivas».

The news from Edwardsville is tragic. We’re heartbroken over the loss of our teammates there, and our thoughts and prayers are with their families and loved ones. (1/2)

— Jeff Bezos (@JeffBezos) December 12, 2021