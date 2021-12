Se matan 5 niños al levantar el viento su castillo hinchable y caer desde 10 metros de altura

Una desgracia que encoge el alma.

Cinco niños perdieron la vida y un decenas han quedado heridos, algunos con lesiones graves, después de que un golpe de viento levantara su castillo hinchable.

Ocurrió en na escuela de la isla de Tasmania, en el sureste de Australia.

«Una racha de viento levantó por los aires al castillo hinchable. Varios niños cayeron desde una altura de unos 10 metros alrededor de las 10 de la mañana (23.00 GMT del miércoles 16 de diciembre de 2021) y están recibiendo tratamiento médico en el lugar. Se han producido algunas lesiones graves», indicó la Policía de Tasmania en las redes sociales.

En una actualización posterior de la situación tras el accidente, la Policía confirmó el fallecimiento de los dos menores.

Los oficiales, que acordonaron la zona y pidieron a la gente que evitase acudir al lugar del incidente, rehusaron precisar el número de menores afectados ni aportar más datos sobre el incidente.

